Путин пригласил президента Абхазии в РФ на торжества по случаю 75-летия Победы

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 16 сентября, пригласил абхазского коллегу Рауля Хаджимбу в Москву на торжества, которые посвятят 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Телеграмму Владимира Путина обнародовали на официальном сайте президента Абхазии.

«Отмечая эту знаменательную дату нашей общей истории, мы склоняем головы перед светлой памятью борцов с нацизмом», — отметил президент РФ в телеграмме.

В РФ никогда не забудут об огромных жертвах, которые понесли народы братской Абхазии во имя Великой Победы, добавил Путин. Важно, чтобы славные традиции дружбы и взаимопомощи послужили надежной основой для развития конструктивного диалога Москвы с Сухумом.