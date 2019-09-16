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 Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
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16:34   16 Сентября 2019
Россия

Путин пригласил президента Абхазии в РФ на торжества по случаю 75-летия Победы

Путин пригласил президента Абхазии в РФ на торжества по случаю 75-летия Победы

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 16 сентября, пригласил абхазского коллегу Рауля Хаджимбу в Москву на торжества, которые посвятят 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Телеграмму Владимира Путина обнародовали на официальном сайте президента Абхазии.

«Отмечая эту знаменательную дату нашей общей истории, мы склоняем головы перед светлой памятью борцов с нацизмом», — отметил президент РФ в телеграмме.

В РФ никогда не забудут об огромных жертвах, которые понесли народы братской Абхазии во имя Великой Победы, добавил Путин. Важно, чтобы славные традиции дружбы и взаимопомощи послужили надежной основой для развития конструктивного диалога Москвы с Сухумом.

«Буду рад видеть вас в Москве», — резюмировал президент РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #абхазия #общество

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