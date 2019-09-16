Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной

Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии
Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной

Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии
17:43   16 Сентября 2019
Россия

Глава ОП Крыма отрицательно относится к переименованию полуострова в Тавриду

Глава ОП Крыма отрицательно относится к переименованию полуострова в Тавриду

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе отрицательно относится к идее официального переименования полуострова в Республику Крым - Тавриду. 

Ранее инициативу о двойном имени для региона поддержал вице-премьер Крыма Георгий Мурадов. На симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды» он привел в пример другие субъекты РФ, имеющие двойные названия: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания). 

Григорий Иоффе в беседе с «Политикой Сегодня» подчеркнул, что он - крымчанин в пятом поколении и переживает, что переименование внесет раздор в общество.

«Нужно думать не о переименовании, а о методах и путях сохранения исторической, культурной памяти. Когда мы начинаем что-то переименовывать, мы ввергаем общество в пучину споров. А это споры из той категории, в которых не может родиться истина. «Таврида» такое название существует. Мы часто его употребляем, но не значит, что нужно на официальном уровне вводить двойные названия. А потом появятся этносы, которые третье, четвертое, пятое придумают. Процесс, который может завести в тупик. Поэтому в смысле организационном я отрицательно отношусь к переименованию. В смысле культурно-историческом  — нормально, но без возведения в официальные формы»,  — прокомментировал Иоффе. 

Он добавил, что неправильно переименовывать республику по указке сверху. Нужно узнать мнение не только общества, но и коммерческих организаций. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#россия #крым #общество #таврида #иоффе

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...