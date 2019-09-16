Глава ОП Крыма отрицательно относится к переименованию полуострова в Тавриду

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе отрицательно относится к идее официального переименования полуострова в Республику Крым - Тавриду.

Ранее инициативу о двойном имени для региона поддержал вице-премьер Крыма Георгий Мурадов. На симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды» он привел в пример другие субъекты РФ, имеющие двойные названия: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания).

Григорий Иоффе в беседе с «Политикой Сегодня» подчеркнул, что он - крымчанин в пятом поколении и переживает, что переименование внесет раздор в общество.

«Нужно думать не о переименовании, а о методах и путях сохранения исторической, культурной памяти. Когда мы начинаем что-то переименовывать, мы ввергаем общество в пучину споров. А это споры из той категории, в которых не может родиться истина. «Таврида» такое название существует. Мы часто его употребляем, но не значит, что нужно на официальном уровне вводить двойные названия. А потом появятся этносы, которые третье, четвертое, пятое придумают. Процесс, который может завести в тупик. Поэтому в смысле организационном я отрицательно отношусь к переименованию. В смысле культурно-историческом — нормально, но без возведения в официальные формы», — прокомментировал Иоффе.

Он добавил, что неправильно переименовывать республику по указке сверху. Нужно узнать мнение не только общества, но и коммерческих организаций.