«Оппозиционеры» Кац и Гудков украли данные 300 тысяч россиян

«Оппозиционеры» Дмитрий Гудков и Максим Кац обладают персональными данными более 300 тысяч россиян. Об этом пишет один из популярных политических Telegram-каналов в понедельник, 16 сентября.

Паспортные данные и образцы подписей более 300 тысяч жителей России, содержащиеся на электронных носителях, попали в руки Гудкову и Кацу в период президентской кампании Ксении Собчак в 2018 году. Известно, что Кац предоставил ее штабу программное обеспечение для оцифровки подписных листов. Об этом пишут «Народные новости».

Ранее сообщалось, что скандальный блогер собирал личные данные россиян с помощью «Умного голосования», чтобы составить базу данных граждан для обогащения или незаконных митингов. К слову, Навальный активно сотрудничал с Гудковым во время его предвыборной кампании на пост депутата Мосгордумы.

«УГ» — не единственная организованная Навальным система, использующая персональные данные россиян. «Профсоюз Навального» работает по аналогичной схеме. Организация требует заполнения развернутой анкеты, хотя не может похвастаться действенной помощью россиянам. Это породило подозрения в перепродаже блогером персональных данных в том числе — за границу.