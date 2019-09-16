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 Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

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16:44   16 Сентября 2019
Россия

«Оппозиционеры» Кац и Гудков украли данные 300 тысяч россиян

«Оппозиционеры» Кац и Гудков украли данные 300 тысяч россиян

«Оппозиционеры» Дмитрий Гудков и Максим Кац обладают персональными данными более 300 тысяч россиян. Об этом пишет один из популярных политических Telegram-каналов в понедельник, 16 сентября. 

Паспортные данные и образцы подписей более 300 тысяч жителей России, содержащиеся на электронных носителях, попали в руки Гудкову и Кацу в период президентской кампании Ксении Собчак в 2018 году. Известно, что Кац предоставил ее штабу программное обеспечение для оцифровки подписных листов. Об этом пишут «Народные новости».

Ранее сообщалось, что скандальный блогер собирал личные данные россиян с помощью «Умного голосования», чтобы составить базу данных граждан для обогащения или незаконных митингов. К слову, Навальный активно сотрудничал с Гудковым во время его предвыборной кампании на пост депутата Мосгордумы. 

«УГ» — не единственная организованная Навальным система, использующая персональные данные россиян. «Профсоюз Навального» работает по аналогичной схеме. Организация требует заполнения развернутой анкеты, хотя не может похвастаться действенной помощью россиянам. Это  породило подозрения в перепродаже блогером персональных данных  в том числе — за границу.

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Автор: Арсений Аскольский
#гудков #кац #персональные данные

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