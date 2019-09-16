Минздрав планирует обеспечить региональные ФАПы машинами высокой проходимости

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в понедельник, 16 сентября, на форуме «Биотехмед-2019» сообщила, что ведомство планирует обеспечить фельдшерско-акушерские пункты служебными автомобилями высокой проходимости. По ее словам, один ФАП обслуживает примерно 15–20 квадратных километров, иногда фельдшерам приходится перемещаться пешком по этой территории​​​.

«Естественно, мы поставили вопрос еще три года назад о повышении мобильности фельдшерских врачебных кадров», — сказала министр.

Вологодскую, Самарскую, Тульскую и Калужскую области уже обеспечили ФАПы отечественными машинами высокой проходимости, продолжила Вероника Скворцова. Однако нужно обеспечить всех фельдшеров такими возможностями, поэтому служебные автомобили высокой проходимости в региональных ФАПах — важнейшее направление, которое посодействует не только развитию автопрома, но и поможет проводить подворовые обходы пациентов с хроническими заболеваниями.