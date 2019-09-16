Минздрав планирует обеспечить региональные ФАПы машинами высокой проходимости
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в понедельник, 16 сентября, на форуме «Биотехмед-2019» сообщила, что ведомство планирует обеспечить фельдшерско-акушерские пункты служебными автомобилями высокой проходимости. По ее словам, один ФАП обслуживает примерно 15–20 квадратных километров, иногда фельдшерам приходится перемещаться пешком по этой территории.
«Естественно, мы поставили вопрос еще три года назад о повышении мобильности фельдшерских врачебных кадров», — сказала министр.
Вологодскую, Самарскую, Тульскую и Калужскую области уже обеспечили ФАПы отечественными машинами высокой проходимости, продолжила Вероника Скворцова. Однако нужно обеспечить всех фельдшеров такими возможностями, поэтому служебные автомобили высокой проходимости в региональных ФАПах — важнейшее направление, которое посодействует не только развитию автопрома, но и поможет проводить подворовые обходы пациентов с хроническими заболеваниями.