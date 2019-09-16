Опийный мак для обезболивающих начнут производить в РФ в 2021 году

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о запланированном на 2021 год начале производства опийного мака для обезболивающих: сейчас 98% субстанций для обезболивания привозят из-за рубежа.

Об этом Мантуров сообщил во время медицинского форума «Биотехмед» в Геленджике, уточнив, что мак будет выращиваться на территории порядка 200 гектаров.

«98% субстанций по обезболиванию завозится из-за рубежа. Это вопрос национальной безопасности. Мы здесь не можем быть полностью зависимыми», — заявил глава Минпромторга.

На конференции, проходящей 16–17 сентября, обсуждаются вопросы выработки стратегии государства в сфере биомедицинских технологий. Активно освещаются возможности экспорта медизделий, вопросы ядерной медицины, генетики и цифрового контура здравоохранения.

В июле Мантуров заявил «Политике Сегодня», что министерство заинтересовано в развитии технологии суперконденсаторов. Из-за отсутствия в РФ крупного альтернативного энергобаланса (подобно развитой в Германии ветроэнергетике), страна пока не может позволить себе внедрение движения электромобилей. Министр промышленности также отметил, что тема по разработке суперконденсаторов обсуждалась российской стороной с коллегами в ЕАЭС.