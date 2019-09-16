Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава ОП Крыма отрицательно относится к переименованию полуострова в Тавриду

Глава ОП Крыма отрицательно относится к переименованию полуострова в Тавриду

 Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Мирная миссия экс-президента Замбии в Малави провалилась

Мирная миссия экс-президента Замбии в Малави провалилась

 Конституционный комитет Сирии почти сформировали

Конституционный комитет Сирии почти сформировали

Глава ОП Крыма отрицательно относится к переименованию полуострова в Тавриду

Глава ОП Крыма отрицательно относится к переименованию полуострова в Тавриду

 Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Мирная миссия экс-президента Замбии в Малави провалилась

Мирная миссия экс-президента Замбии в Малави провалилась

 Конституционный комитет Сирии почти сформировали

Конституционный комитет Сирии почти сформировали

16:27   16 Сентября 2019
Россия

Депутат считает, что глава «Проекта» сотрудничает с боевиками, похитившими социологов в Ливии

Депутат считает, что глава «Проекта» сотрудничает с боевиками, похитившими социологов в Ливии

Основатель портала «Проект.Медиа» Роман Баданин тесно связан не только с ливийскими террористами, но и с американскими спецслужбами, уверен депутат Государственной думы Евгений Федоров. Таким мнением он поделился в беседе с «Федеральным агентством новостей».

Напомним, что ранее на «Проекте» вышла статья под его авторством, которая в очередной раз пытается обвинить Россию в якобы вмешательстве во внутренние дела стран африканского континента. Что примечательно, в ней впервые были опубликованы эксклюзивные материалы российских социологов, которых похитили и незаконно удерживают в одной из тюрем Триполи.

Депутат считает, что глава «Проекта» сотрудничает с боевиками, похитившими социологов в Ливии

Этой весной социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан — оба сотрудники Фонда по защите национальных ценностей — отправились в Ливию, где занимались сбором и обработкой социологических данных в преддверии выборов. Вместе с ними работал Александр Прокофьев, который вернулся в Россию раньше коллег, что спасло его: Шугалея и Суайфана захватили и поместили в одну из тюрем Триполи без предъявления обвинений. Они до сих пор находятся там.

Похитителями оказались боевики полевого командира Абда аль-Рауфа Кара, который сейчас возглавляет отдел по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел Ливии. Он также курирует тюрьмы республики, так что россияне попали в одну из них — Митига.

Что касается спецслужб США, то Баданин был ими завербован, когда обучался в Стэнфорде. В то время ему даже не пришлось оплачивать проживание и саму учебу — за него все сделала сомнительно организованная стипендия Джона Найта. Теперь он публикует «расследования», призванные раскачать обстановку в России.

Депутат считает, что глава «Проекта» сотрудничает с боевиками, похитившими социологов в Ливии

Собеседник ФАН не имеет сомнений, что «Проект» также финансируют и американцы. Более того, состав ресурса — это ничто иное как «пятая колонна».

«К этой пятой колонне относится и [блогер] Алексей Навальный и так далее. Это — технология, и она подразумевает, что состав этих людей в СМИ или уличном компоненте, как Навальный, формируется под присмотром из кадров, подготовленных в Соединенных Штатах и их союзниками. Это специальные проекты. Да, в основном это выходцы из России, но отбор осуществляется с точки зрения людей, которые ненавидят Россию, ее народ. Дальше их готовят в учебных заведениях США. Идет постоянная кадровая проверка разного характера», — объяснил Федоров.

Парламентарий назвал Баданина американским агентом, так как его деятельность очень схожа с почерком спецслужб. К тому же, для американцев информационная сфера очень важна.

Депутат считает, что глава «Проекта» сотрудничает с боевиками, похитившими социологов в Ливии

«И, конечно, Баданин, как американский агент, исполняет свою функцию, ради которой он предал свое отечество. Он «стучит» на все, что касается интересов России или людей, которые связаны с РФ», — сказал Федоров.

Спецслужбы США, к тому же, очень известны своим финансированием террористов. Здесь не нужно далеко уходить, достаточно вспомнить Афганистан или Сирию, где террористическая группировка «Исламское государство»* (запрещена в России) подпитывалась из американского кармана. Исходя из этого, собеседник предположил, что Баданин также «дружит» с боевиками.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#терроризм #ливия #спецслужбы #проект #федоров #баданин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...