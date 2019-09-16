Депутат считает, что глава «Проекта» сотрудничает с боевиками, похитившими социологов в Ливии

Основатель портала «Проект.Медиа» Роман Баданин тесно связан не только с ливийскими террористами, но и с американскими спецслужбами, уверен депутат Государственной думы Евгений Федоров. Таким мнением он поделился в беседе с «Федеральным агентством новостей».

Напомним, что ранее на «Проекте» вышла статья под его авторством, которая в очередной раз пытается обвинить Россию в якобы вмешательстве во внутренние дела стран африканского континента. Что примечательно, в ней впервые были опубликованы эксклюзивные материалы российских социологов, которых похитили и незаконно удерживают в одной из тюрем Триполи.

Этой весной социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан — оба сотрудники Фонда по защите национальных ценностей — отправились в Ливию, где занимались сбором и обработкой социологических данных в преддверии выборов. Вместе с ними работал Александр Прокофьев, который вернулся в Россию раньше коллег, что спасло его: Шугалея и Суайфана захватили и поместили в одну из тюрем Триполи без предъявления обвинений. Они до сих пор находятся там.

Похитителями оказались боевики полевого командира Абда аль-Рауфа Кара, который сейчас возглавляет отдел по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел Ливии. Он также курирует тюрьмы республики, так что россияне попали в одну из них — Митига.

Что касается спецслужб США, то Баданин был ими завербован, когда обучался в Стэнфорде. В то время ему даже не пришлось оплачивать проживание и саму учебу — за него все сделала сомнительно организованная стипендия Джона Найта. Теперь он публикует «расследования», призванные раскачать обстановку в России.

Собеседник ФАН не имеет сомнений, что «Проект» также финансируют и американцы. Более того, состав ресурса — это ничто иное как «пятая колонна».

«К этой пятой колонне относится и [блогер] Алексей Навальный и так далее. Это — технология, и она подразумевает, что состав этих людей в СМИ или уличном компоненте, как Навальный, формируется под присмотром из кадров, подготовленных в Соединенных Штатах и их союзниками. Это специальные проекты. Да, в основном это выходцы из России, но отбор осуществляется с точки зрения людей, которые ненавидят Россию, ее народ. Дальше их готовят в учебных заведениях США. Идет постоянная кадровая проверка разного характера», — объяснил Федоров.

Парламентарий назвал Баданина американским агентом, так как его деятельность очень схожа с почерком спецслужб. К тому же, для американцев информационная сфера очень важна.

«И, конечно, Баданин, как американский агент, исполняет свою функцию, ради которой он предал свое отечество. Он «стучит» на все, что касается интересов России или людей, которые связаны с РФ», — сказал Федоров.

Спецслужбы США, к тому же, очень известны своим финансированием террористов. Здесь не нужно далеко уходить, достаточно вспомнить Афганистан или Сирию, где террористическая группировка «Исламское государство»* (запрещена в России) подпитывалась из американского кармана. Исходя из этого, собеседник предположил, что Баданин также «дружит» с боевиками.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.