Количество пассажиров на субсидируемых рейсах в РФ выросло в три раза, об этом сообщает Росавиация по итогам первого полугодия 2019 года.

Как сообщает ведомство, с января по июль 2019 года 985,6 тысячи пассажиров воспользовались авиарейсами, получающими поддержку из бюджета. В прошлом году за первые полгода таких пассажиров было 333 тысячи, отмечает Росавиация. По программе субсидирования авиарейсов сейчас в России производится 226 маршрутов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России продолжат действие льготные программы на авиабилеты для Дальнего Востока. Кроме того, российские власти заявили, что в РФ в скором времени могут расширить программу по субсидированию авиарейсов в Симферополь, Калининград и в Дальневосточный федеральный округ, а также увеличить объем получаемых средств. В список расширений могут попасть более 40 направлений.