Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сыгравший Константина в «Моей прекрасной няне» актер назвал ситуацию с Заворотнюк «ужасом»

Сыгравший Константина в «Моей прекрасной няне» актер назвал ситуацию с Заворотнюк «ужасом»

 Количество пассажиров на субсидируемых рейсах в РФ выросло в три раза

Количество пассажиров на субсидируемых рейсах в РФ выросло в три раза
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Трамп назвал США лидером по производству энергии

Трамп назвал США лидером по производству энергии

Турция могла, но не хотела урегулировать ситуацию в Идлибе

Турция могла, но не хотела урегулировать ситуацию в Идлибе

Сыгравший Константина в «Моей прекрасной няне» актер назвал ситуацию с Заворотнюк «ужасом»

Сыгравший Константина в «Моей прекрасной няне» актер назвал ситуацию с Заворотнюк «ужасом»

 Количество пассажиров на субсидируемых рейсах в РФ выросло в три раза

Количество пассажиров на субсидируемых рейсах в РФ выросло в три раза
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Трамп назвал США лидером по производству энергии

Трамп назвал США лидером по производству энергии

Турция могла, но не хотела урегулировать ситуацию в Идлибе

Турция могла, но не хотела урегулировать ситуацию в Идлибе

16:00   16 Сентября 2019
Россия

Количество пассажиров на субсидируемых рейсах в РФ выросло в три раза

Количество пассажиров на субсидируемых рейсах в РФ выросло в три раза

Количество пассажиров на субсидируемых рейсах в РФ выросло в три раза, об этом сообщает Росавиация по итогам первого полугодия 2019 года.

Как сообщает ведомство, с января по июль 2019 года 985,6 тысячи пассажиров воспользовались авиарейсами, получающими поддержку из бюджета. В прошлом году за первые полгода таких пассажиров было 333 тысячи, отмечает Росавиация. По программе субсидирования авиарейсов сейчас в России производится 226 маршрутов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России продолжат действие льготные программы на авиабилеты для Дальнего Востока. Кроме того, российские власти заявили, что в РФ в скором времени могут расширить программу по субсидированию авиарейсов в Симферополь, Калининград и в Дальневосточный федеральный округ, а также увеличить объем получаемых средств. В список расширений могут попасть более 40 направлений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #росавиация #субсидии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...