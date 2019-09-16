Замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко заявил, что список онлайн-избирателей на выборах депутатов Мосгордумы был публичным, но не содержал данные СНИЛС и электронных адресов. Об этом 16 сентября сообщает ТАСС.

Ранее блогер Алексей Навальный заявил, что располагает данными 12 тысяч участников электронного голосования. При этом активист на публиковал базу полностью и не уточнил, откуда взял данные.

По словам Костырко, список онлайн-избирателей не был секретным. Он подчеркнул, что список был доступен в течение всего дня голосования на экранах председателей УИКов. Список могли фотографировать наблюдатели. Были видны ФИО избирателей, приходившие на электронные избирательные участки.

«За день до голосования все списки были предоставлены членам комиссий, в которые входили и представители КПРФ, и «умного голосования», и так далее. Они обзванивали людей, спрашивали, действительно ли москвичи из данного списка собираются голосовать онлайн», — сказал Костырко.

Он подчеркнул, что на итоги выборов депутатов в Мосгордуму публикация списка избирателей никак не повлияет.