Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник назвал незаконным решение суда Ровенской области, который оштрафовал его на 135 долларов ( более восьми тысяч рублей) за то, что тот не внес в декларацию сведения об элитном отдыхе.

«Не хочу забегать вперед, но решение суда абсолютно незаконное», — сказал глава НАБУ.

По его словам, информация, что он не заплатил за проживание, не соответствует действительности. Ранее Государственное бюро расследований Украины заподозрило Артем Сытника в том, что он несколько раз отдыхал на территории охотничьего хозяйства «Полесское-Сарны» в Ровенской области в период с 2017 год по 2019 года, но не внес в декларацию этот отдых, который обошелся в 20 тысяч долларов (более миллиона рублей). По информации НАБУ, за Артема Сытника платило третье лицо.