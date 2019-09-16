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Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

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16:03   16 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник назвал незаконным решение суда Ровенской области, который оштрафовал его на 135 долларов ( более восьми тысяч рублей) за то, что тот не внес в декларацию сведения об элитном отдыхе.

«Не хочу забегать вперед, но решение суда абсолютно незаконное», — сказал глава НАБУ.

По его словам, информация, что он не заплатил за проживание, не соответствует действительности. Ранее Государственное бюро расследований Украины заподозрило Артем Сытника в том, что он несколько раз отдыхал на территории охотничьего хозяйства «Полесское-Сарны» в Ровенской области в период с 2017 год по 2019 года, но не внес в декларацию этот отдых, который обошелся в 20 тысяч долларов (более миллиона рублей). По информации НАБУ, за Артема Сытника платило третье лицо.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #штраф #общество #набу

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