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Сыгравший Константина в «Моей прекрасной няне» актер назвал ситуацию с Заворотнюк «ужасом»

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Сыгравший Константина в «Моей прекрасной няне» актер назвал ситуацию с Заворотнюк «ужасом»

Сыгравший Константина в «Моей прекрасной няне» актер назвал ситуацию с Заворотнюк «ужасом»

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16:01   16 Сентября 2019
Россия

Сыгравший Константина в «Моей прекрасной няне» актер назвал ситуацию с Заворотнюк «ужасом»

Сыгравший Константина в «Моей прекрасной няне» актер назвал ситуацию с Заворотнюк «ужасом»

Актер Борис Смолкин, который вместе с Анастасией Заворотнюк снимался в сериале «Моя прекрасная няня», рассказал, что узнал о болезни коллеги только из СМИ.  Он назвал происходящее с актрисой «ужасом», сообщает портал Teleprogramma.pro в понедельник, 16 сентября.

«Это какой-то ужас, я даже не понимаю, как такое может быть вообще… Вроде бы всем миром ищут какое-то лекарство от этого, но пока ничего», — заявил Смолкин.

71-летний актер рассказал о приятельских отношениях с Заворотнюк. Смолкин отметил, что актриса никогда не обсуждала с ним проблемы со здоровьем. Заворотнюк уставала от съемок в сериале, совмещая их с воспитанием детей, но ее организм справлялся с нагрузкой, пояснил актер. 

Сериал «Моя прекрасная няня» шел с 2004 по 2009 годы. Заворотнюк сыграла в нем главную роль, а Смолкин — дворецкого Константина.

Ранее сообщалось, что у Заворотнюк  диагностировали рак мозга чертвертой стадиии, как когда-то у Жанны Фриске. Актриса попала в реанимацию, сейчас она находится в медикаментозной коме. Ее близкие не дают каких-либо комментариев по этому поводу

Сыгравший Константина в «Моей прекрасной няне» актер назвал ситуацию с Заворотнюк «ужасом»

Ранее директор артистки Стас Христов заявил, что ему запретили комментировать данные о состоянии Заворотнюк.  Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк, где предложил ей помощь в поисках врачей, но актриса его сообщение не прочитала.

Отреагировал на тяжелое состояние актрисы и композитор Юрий Лоза. Он ничего не знал о болезни Заворотнюк, но пожелал ей победить недуг. Пресса сообщала о взаимосвязи между курсом гормонов, назначенных артистке после ЭКО, и глиобластомой, поразившей ее мозг. Специалист-онколог опроверг в разговоре с «Политикой Сегодня» слухи, что процедура могла напрямую вызвать заболевание.

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Автор: Арсений Аскольский
#актер #рак #заворотнюк

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