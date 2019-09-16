Сыгравший Константина в «Моей прекрасной няне» актер назвал ситуацию с Заворотнюк «ужасом»

Актер Борис Смолкин, который вместе с Анастасией Заворотнюк снимался в сериале «Моя прекрасная няня», рассказал, что узнал о болезни коллеги только из СМИ. Он назвал происходящее с актрисой «ужасом», сообщает портал Teleprogramma.pro в понедельник, 16 сентября.

«Это какой-то ужас, я даже не понимаю, как такое может быть вообще… Вроде бы всем миром ищут какое-то лекарство от этого, но пока ничего», — заявил Смолкин.

71-летний актер рассказал о приятельских отношениях с Заворотнюк. Смолкин отметил, что актриса никогда не обсуждала с ним проблемы со здоровьем. Заворотнюк уставала от съемок в сериале, совмещая их с воспитанием детей, но ее организм справлялся с нагрузкой, пояснил актер.

Сериал «Моя прекрасная няня» шел с 2004 по 2009 годы. Заворотнюк сыграла в нем главную роль, а Смолкин — дворецкого Константина.

Ранее сообщалось, что у Заворотнюк диагностировали рак мозга чертвертой стадиии, как когда-то у Жанны Фриске. Актриса попала в реанимацию, сейчас она находится в медикаментозной коме. Ее близкие не дают каких-либо комментариев по этому поводу

Ранее директор артистки Стас Христов заявил, что ему запретили комментировать данные о состоянии Заворотнюк. Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк, где предложил ей помощь в поисках врачей, но актриса его сообщение не прочитала.

Отреагировал на тяжелое состояние актрисы и композитор Юрий Лоза. Он ничего не знал о болезни Заворотнюк, но пожелал ей победить недуг. Пресса сообщала о взаимосвязи между курсом гормонов, назначенных артистке после ЭКО, и глиобластомой, поразившей ее мозг. Специалист-онколог опроверг в разговоре с «Политикой Сегодня» слухи, что процедура могла напрямую вызвать заболевание.