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Трамп назвал США лидером по производству энергии

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15:43   16 Сентября 2019
Весь мир

Трамп назвал США лидером по производству энергии

Трамп назвал США лидером по производству энергии

США стали лидерами по производству энергии. Такое высказывание сделал президент США Дональд Трамп в понедельник, 16 сентября, на своей странице в Twitter. 

«Поскольку за последние несколько лет мы добились больших успехов в области энергетики <…>, мы являемся чистым экспортером энергии, а теперь являемся производителем энергии номер один в мире», — написал он.

По словам президента США, Америка не нуждается в нефти и газе с Ближнего Востока. Он также заявил, что у США там мало танкеров, однако они помогут своим союзникам. 

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что к концу 2019 года США смогут повысить потенциал в области экспорта сжиженного природного газа на 150% по сравнению с концом прошлого года. Он отметил, что это удастся сделать благодаря новым проектам. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #трамп #общество #весь мир #энергия

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