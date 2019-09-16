Трамп назвал США лидером по производству энергии

США стали лидерами по производству энергии. Такое высказывание сделал президент США Дональд Трамп в понедельник, 16 сентября, на своей странице в Twitter.

«Поскольку за последние несколько лет мы добились больших успехов в области энергетики <…>, мы являемся чистым экспортером энергии, а теперь являемся производителем энергии номер один в мире», — написал он.

По словам президента США, Америка не нуждается в нефти и газе с Ближнего Востока. Он также заявил, что у США там мало танкеров, однако они помогут своим союзникам.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что к концу 2019 года США смогут повысить потенциал в области экспорта сжиженного природного газа на 150% по сравнению с концом прошлого года. Он отметил, что это удастся сделать благодаря новым проектам.