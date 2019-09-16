Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сыгравший Константина в «Моей прекрасной няне» актер назвал ситуацию с Заворотнюк «ужасом»

Сыгравший Константина в «Моей прекрасной няне» актер назвал ситуацию с Заворотнюк «ужасом»

 Количество пассажиров на субсидируемых рейсах в РФ выросло в три раза

Количество пассажиров на субсидируемых рейсах в РФ выросло в три раза
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Трамп назвал США лидером по производству энергии

Трамп назвал США лидером по производству энергии

Турция могла, но не хотела урегулировать ситуацию в Идлибе

Турция могла, но не хотела урегулировать ситуацию в Идлибе

Сыгравший Константина в «Моей прекрасной няне» актер назвал ситуацию с Заворотнюк «ужасом»

Сыгравший Константина в «Моей прекрасной няне» актер назвал ситуацию с Заворотнюк «ужасом»

 Количество пассажиров на субсидируемых рейсах в РФ выросло в три раза

Количество пассажиров на субсидируемых рейсах в РФ выросло в три раза
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Трамп назвал США лидером по производству энергии

Трамп назвал США лидером по производству энергии

Турция могла, но не хотела урегулировать ситуацию в Идлибе

Турция могла, но не хотела урегулировать ситуацию в Идлибе

15:34   16 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в рабочей группе на переговорах в Минске Родион Мирошник не взялся комментировать информацию о якобы аресте главы МВД ЛНР Игоря Корнета.

«Я фейки не комментирую», — сказал Мирошник «Политике Сегодня».

Об аресте и отстранении Корнета от должности сообщил украинский портал «ОстроВ». По данным издания, в отношении силовика якобы возбуждено уголовное дело, дома и на работе проходят обыски, а сам Корнет готовился бежать в Россию. Событиям якобы предшествовал конфликт между главой МВД и руководителем ЛНР Леонидом Пасечником.

Предшественник Пасечника — Игорь Плотницкий покинул пост в ноябре 2017 года из-за проблем со здоровьем. Из Луганска он отправился в Москву. Незадолго до того Плотницкий якобы конфликтовал с Корнетом, так как последний отказался уходить в отставку.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Григорий Рощин
#арест #лнр #мвд #корнет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...