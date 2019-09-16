В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в рабочей группе на переговорах в Минске Родион Мирошник не взялся комментировать информацию о якобы аресте главы МВД ЛНР Игоря Корнета.

«Я фейки не комментирую», — сказал Мирошник «Политике Сегодня».

Об аресте и отстранении Корнета от должности сообщил украинский портал «ОстроВ». По данным издания, в отношении силовика якобы возбуждено уголовное дело, дома и на работе проходят обыски, а сам Корнет готовился бежать в Россию. Событиям якобы предшествовал конфликт между главой МВД и руководителем ЛНР Леонидом Пасечником.

Предшественник Пасечника — Игорь Плотницкий покинул пост в ноябре 2017 года из-за проблем со здоровьем. Из Луганска он отправился в Москву. Незадолго до того Плотницкий якобы конфликтовал с Корнетом, так как последний отказался уходить в отставку.