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15:36   16 Сентября 2019
Весь мир

Власти Марокко поучаствуют в саммите ЭКОВАС по борьбе с терроризмом

Власти Марокко поучаствуют в саммите ЭКОВАС по борьбе с терроризмом

Власти Марокко поучаствуют в саммите ЭКОВАС по борьбе с терроризмом, об этом сообщают местные СМИ. На саммите по безопасности страну представит правительственная делегация. Организатором саммита является Экономическое сообщество западноафриканских государств. 

Саммит стартует сегодня, 16 сентября, в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу. В рамках встречи участники обсудят проблемы безопасности, с которыми приходится сталкиваться западноафриканскому блоку и другие вопросы региона Сахеля, где сейчас активизировались представители экстремистских организаций.

Ранее стало известно, что Марокко примет следующую сессию Генассамблеи UNWTO. На минувшей неделе СМИ сообщили о том, что власти Марокко обсуждают законопроект о запрете на хранение оружия.

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #африка #весь мир #марокко

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