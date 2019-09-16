Власти Марокко поучаствуют в саммите ЭКОВАС по борьбе с терроризмом, об этом сообщают местные СМИ. На саммите по безопасности страну представит правительственная делегация. Организатором саммита является Экономическое сообщество западноафриканских государств.

Саммит стартует сегодня, 16 сентября, в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу. В рамках встречи участники обсудят проблемы безопасности, с которыми приходится сталкиваться западноафриканскому блоку и другие вопросы региона Сахеля, где сейчас активизировались представители экстремистских организаций.

Ранее стало известно, что Марокко примет следующую сессию Генассамблеи UNWTO. На минувшей неделе СМИ сообщили о том, что власти Марокко обсуждают законопроект о запрете на хранение оружия.