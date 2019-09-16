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Турция могла, но не хотела урегулировать ситуацию в Идлибе

Турция могла, но не хотела урегулировать ситуацию в Идлибе

15:38   16 Сентября 2019
Весь мир

Турция могла, но не хотела урегулировать ситуацию в Идлибе

Турция могла, но не хотела урегулировать ситуацию в Идлибе

Военный эксперт Борис Рожин в комментарии ФАН сказал, что весь год Турция могла, но не хотела урегулировать ситуацию в Идлибе. Ранее очередной турецкий конвой с вооружением и тяжелой строительной техникой вошел на сирийскую территорию из провинции Хатай и проследовал в направлении наблюдательных пунктов у идлибской зоны деэскалации.

По словам эксперта, Анкара легко может нарастить группировку турецких войск в Идлибе за счет тех сил, которые дислоцировали в провинциях Хатай и Газиантеп. Однако вопрос не в военных возможностях, а в желании или нежелании применять турецкие вооруженные силы для ликвидации боевиков террористической группировки «Ан-Нусра» (запрещена в РФ).

«Турки пытаются всячески этого избежать, пытаются ограничиться косметическими мерами  — уговаривают боевиков уйти и упрашивают РФ «подождать еще чуть-чуть»», — считает военный эксперт.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган не пытался выполнить обязательства Анкары в рамках «сочинского меморандума», считает Борис Рожин. По его словам, летнее наступление сирийской армии показало, что Дамаск и Москва способны решить вопрос силовым путем, чего президент Турции и Анкара всеми силами стремятся избежать.

«В ходе трехстороннего саммита РФ будет вновь настаивать — либо Анкара решает вопрос с Идлибом, либо за это дело берется сирийская армия при поддержке ВКС РФ», — резюмировал военный эксперт.

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Автор: Олег Королев
#россия #сирия #идлиб #турция

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