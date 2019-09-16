Российский лидер Владимир Путин побывает в Кризисном центре МЧС 17 сентября. Об этом сообщили в Кремле.

Ожидается, что президент России прибудет в Кризисный центр МЧС во вторник, 17 сентября. Там он проведет совещание на тему ликвидации последствий паводков в Дальневосточной федеральном округе, уточняет Кремль.

Кроме того, на вторник намечено участие Владимира Путина в конгрессе всемирного учредительного фонда «Карен ха-Йесод» в российской столице. «Карен ха-Йесод» является благотворительным фондом, который занимается финансированием проектов образования, культуры и духовной сферы.