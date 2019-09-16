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15:17   16 Сентября 2019
Россия

Путин побывает в Кризисном центре МЧС 17 сентября

Путин побывает в Кризисном центре МЧС 17 сентября

Российский лидер Владимир Путин побывает в Кризисном центре МЧС 17 сентября. Об этом сообщили в Кремле.

Ожидается, что президент России прибудет в Кризисный центр МЧС во вторник, 17 сентября. Там он проведет совещание на тему ликвидации последствий паводков в Дальневосточной федеральном округе, уточняет Кремль. 

Кроме того, на вторник намечено участие Владимира Путина в конгрессе всемирного учредительного фонда «Карен ха-Йесод» в российской столице. «Карен ха-Йесод» является благотворительным фондом, который занимается финансированием проектов образования, культуры и духовной сферы.

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Автор: Ольга Воскресенская
#мчс #россия #путин #политика

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