Мэрия Москвы не признала подлинность данных о цифровом голосовании от Навального

Основатель так называемого «ФБК» Алексей Навальный заявил, что получил данные 12 тысячи избирателей электронного голосования. В мэрии Москвы ответили, что на выборах был задействован совершенно другой формат записи, поэтому список блогера не является достоверным.

Замруководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко не подтвердил, что такой список действительно содержит данные участников электронного голосования. По его словам, что данные блогера взяты из совершенно других систем, и сейчас выясняется, откуда.

Об этом пишут «Народные новости» в понедельник. 16 сентября.

Костырко подчеркнул, что слитые учетные записи можно обнаружить и в даркнете. Утечки действительно были, но размещенный Навальным список — не из базы электронного голосования. Список учетных записей избирателей цифрового голосования есть у департамента, Мосгоризбиркома, в ТИКах и у председателей УИК. Поэтому утечку нельзя исключать.

«Размещенные Навальным данные явно не из нашей системы», — Костыренко.

Ранее сообщалось, что скандальный блогер собирал личные данные россиян с помощью «Умного голосования», чтобы составить базу данных граждан для обогащения или незаконных митингов. Напомним, «УГ» Навальный организовал, чтобы продвинуть выгодных для себя кандидатов в Мосгордуму