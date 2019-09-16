Марков разоблачил связь «Проекта» Баданина с террористами, захватившими россиян в Ливии

«Проект.Медиа» журналиста Романа Баданина, завербованного американскими спецслужбами, опубликовал данные с компьютера похищенного в Ливии российского социолога — такую информацию «Проект» мог получить от террористов, считает член ОП РФ Сергей Марков.

Об этом директор Института политических исследований рассказал в интервью Nation News. Он заявил, что мало у кого есть сомнения в связи «Проекта» Баданина со спецслужбами США и различными политическими центрами, в том числе и сотрудничающими с террористическими группировками в Ливии.

«Я не исключаю, что Баданин связан и с глобалистскими структурами, которые активно взаимодействуют с террористическими группировками в Ливии. Факты, которые сообщил Малькевич, являются исключительно важными. Они свидетельствуют о том, что Баданин тесно связан со структурами, применяющими политическое насилие, и, по всей видимости, участвуют в подготовке госпереворота в России», — заявил Марков.

По мнению представителя Общественной палаты, правоохранительные органы должны начать расследование утечки конфиденциальных данных с компьютера российского социолога, похищенного в Ливии.

«Я считаю, что правоохранительные структуры в РФ должны немедленно арестовать Баданина, изъять все компьютеры у ключевых сотрудников «Проект.Медиа» и немедленно начать расследование, пока они не успели уничтожить улики и сбежать за границу», — сообщил Марков.

Напомним, 17 мая двух российских социологов, изучавших общественное мнение в Ливии, похитили боевики полевого командира Абда аль-Рауфа Кара, контролирующего «борьбу с организованной преступностью» в Правительстве национального единства Фаиза Сарраджа, осевшего в Триполи. В распоряжении «Проекта» оказались материалы исследований социолога Максима Шугалея, которые никак не могли попасть к журналистам издания, кроме как через боевиков, удерживающих россиян.