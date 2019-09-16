Зеленский назвал главную миссию на посту президента Украины

Главной миссией на посту президента Украины Владимир Зеленский назвал завершение войны и возвращение «всех украинских территорий». Такое высказывание глава украинского государства сделал в ходе встречи с главой Словакии Зузаной Чапутовой.

«Это нужно не только Украине, это нужно всей Европе», — сказал он.

Кроме этого, украинский президент рассказал об ожиданиях от встречи «нормандской четверки». Зеленский хотел бы получить решения по обмену всех на всех, отводу сил и выборам на неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Ранее Зеленский заявил, что Киев продумывает варианты возвращения Крыма. Депутат Госдумы Наталья Поколонская, комментируя это высказывание, предложила Зеленскому заняться йогой или медитацией.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин также заявил, что крымский вопрос «закрыт навсегда».