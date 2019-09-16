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15:17   16 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский назвал главную миссию на посту президента Украины

Зеленский назвал главную миссию на посту президента Украины

Главной миссией на посту президента Украины Владимир Зеленский назвал завершение войны и возвращение «всех украинских территорий». Такое высказывание глава украинского государства сделал в ходе встречи с главой Словакии Зузаной Чапутовой.  

«Это нужно не только Украине, это нужно всей Европе», — сказал он.

Кроме этого, украинский президент рассказал об ожиданиях от встречи «нормандской четверки». Зеленский хотел бы получить решения по обмену всех на всех, отводу сил и выборам на неподконтрольной Киеву части Донбасса. 

Ранее Зеленский заявил, что Киев продумывает варианты возвращения Крыма. Депутат Госдумы Наталья Поколонская, комментируя это высказывание, предложила Зеленскому заняться йогой или медитацией. 

Крым вошел в состав России в 2014 году. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин также заявил, что крымский вопрос «закрыт навсегда». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#крым #политика #общество #зеленский

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