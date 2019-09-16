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14:57   16 Сентября 2019
Россия

Депутат ГД объяснил, почему лучше сжигать мусор, чем закапывать

Депутат ГД объяснил, почему лучше сжигать мусор, чем закапывать

Тема свалок и утилизации мусора в последнее время чрезвычайно актуальна в России, и в частности, в Московской области, которая является пионером в осваивании новейших технологий, позволяющих избавляться от отходов.

Вопрос утилизации мусора в Подмосковье, где все полигоны перегружены, стоит наиболее остро, поэтому строительство мусоросжигательных заводов по японской технологии, является одним из путей, способный создать в регионе более благоприятную ситуацию. Такое мнение в беседе с телеканалом «360» высказал депутат Государственной думы, член комитета по экологии Александр Фокин.

«Сжигание отходов, то, что сегодня предлагается — это новые технологии, и они довольно эффективны, достаточно безопасны для окружающей среды. Я считаю, что принятие решения о строительстве таких предприятий — это правильно. Позволит смягчить ситуацию в этой области защиты экологии», - отметил эксперт.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов напомнил, что из всего мусора переработке подлежат не более 40-50%, а остальное сжигается или закапывается.

За сжигание мусора высказался и Элмурод Расулмухамедов – первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы. Он отметил, что подобные технологии уже успешно применяются в других странах, тем более, что сейчас Московская область столкнулась с нехваткой площадей для складирования отходов.  

«При тех объемах, что сейчас есть, и при той эффективности раздельного сбора, который сейчас запускается, пока решений таких экономически обоснованных нет. Либо нужно думать о вывозе в менее населенные регионы, что тоже вызывает напряжение в других регионах», - пояснил он.

Также Расулмухамедов добавил, что после принятия закона о строительстве заводов возникло множество слухов, поэтому необходимо поэтапно показывать эффективность предприятий и обеспечить нормальное и внятное информирование местного населения.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #общество #московская область #новые технологии #мусоросжигающие заводы

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