Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сыгравший Константина в «Моей прекрасной няне» актер назвал ситуацию с Заворотнюк «ужасом»

Сыгравший Константина в «Моей прекрасной няне» актер назвал ситуацию с Заворотнюк «ужасом»

 Количество пассажиров на субсидируемых рейсах в РФ выросло в три раза

Количество пассажиров на субсидируемых рейсах в РФ выросло в три раза
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Трамп назвал США лидером по производству энергии

Трамп назвал США лидером по производству энергии

Турция могла, но не хотела урегулировать ситуацию в Идлибе

Турция могла, но не хотела урегулировать ситуацию в Идлибе

Сыгравший Константина в «Моей прекрасной няне» актер назвал ситуацию с Заворотнюк «ужасом»

Сыгравший Константина в «Моей прекрасной няне» актер назвал ситуацию с Заворотнюк «ужасом»

 Количество пассажиров на субсидируемых рейсах в РФ выросло в три раза

Количество пассажиров на субсидируемых рейсах в РФ выросло в три раза
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Трамп назвал США лидером по производству энергии

Трамп назвал США лидером по производству энергии

Турция могла, но не хотела урегулировать ситуацию в Идлибе

Турция могла, но не хотела урегулировать ситуацию в Идлибе

15:03   16 Сентября 2019
Россия

МИД РФ назвал атаку на саудовские НПЗ прямым следствием кризиса в Йемене

МИД РФ назвал атаку на саудовские НПЗ прямым следствием кризиса в Йемене

Министерство иностранных дел России считает удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии прямым следствием продолжающегося в Йемене кризиса. Об этом сообщает МИД РФ в понедельник, 16 сентября.

Ранее десять беспилотников атаковали нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, которыми владела государственная компания Saudi Aramco. Из-за нападения дронов пострадал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод.

Йеменские хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении в ней Иран. В свою очередь, МИД Ирана назвал обвинения американского дипломата ложью.

МИД РФ назвал атаку на саудовские НПЗ прямым следствием кризиса в Йемене

«По-прежнему исходим из того, что обмены ударами по гражданским объектам и связанные с этим нарушения международного гуманитарного права являются прямым следствием продолжающегося в Йемене острого военно-политического кризиса», — отметили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство подтверждает принципиальную позицию о необходимости скорейшего прекращения вооруженного противостояния и налаживания под эгидой ООН переговорного процесса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#саудовская аравия #йемен #мид рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...