МИД РФ назвал атаку на саудовские НПЗ прямым следствием кризиса в Йемене

Министерство иностранных дел России считает удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии прямым следствием продолжающегося в Йемене кризиса. Об этом сообщает МИД РФ в понедельник, 16 сентября.

Ранее десять беспилотников атаковали нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, которыми владела государственная компания Saudi Aramco. Из-за нападения дронов пострадал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод.

Йеменские хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении в ней Иран. В свою очередь, МИД Ирана назвал обвинения американского дипломата ложью.

«По-прежнему исходим из того, что обмены ударами по гражданским объектам и связанные с этим нарушения международного гуманитарного права являются прямым следствием продолжающегося в Йемене острого военно-политического кризиса», — отметили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство подтверждает принципиальную позицию о необходимости скорейшего прекращения вооруженного противостояния и налаживания под эгидой ООН переговорного процесса.