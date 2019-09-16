Хлопок газа и пожар произошли в вирусологическом центре «Вектор» в Новосибирске, сообщает ТАСС. Пострадал один человек.

ЧП произошло при проведении ремонта в одном из помещений. Хлопок был такой силы, что в здании вынесло окна. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Рабочий подрядной организации получил травмы, сейчас он находится в ожоговом центре Новосибирска, у него ожоги ног, мужчина в реанимации. Медики пока не дают оценки его состоянию.

Сообщается, что в результате инцидента нет угрозы жителям города, так как на месте ЧП не было биологически опасных веществ. Специалисты уточняют, что несущие конструкции здания не имеют повреждений. В вирусологическом центре «Вектор» занимаются разработкой вакцин против различных болезней, в частности, против ВИЧ, свиного гриппа, лихорадки Эбола и других.