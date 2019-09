РФ предлагает выработать единую методологию ОБСЕ для наблюдения за выборами

Директор департамента министерства иностранных дел РФ по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов в понедельник, 16 сентября, в Варшаве поучаствовал в совещании по человеческому измерению (HDIM) государств-участников ОБСЕ.

По его словам, Москва настаивает на выработке единой, согласованной всеми странами-участницами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе методологии наблюдения за выборами, в том числе с учетом новых вызовов в этой области. Аляутдинов подчеркнул, что подотчетность государствам необходимо взять за основу деятельности исполнительных структур ОБСЕ.

Pleased to be back to Warsaw for #HDIM2019 - #OSCE annual human rights conference. Today, when human rights and fundamental freedoms are increasingly under threat in our region, HDIM is more important than ever. pic.twitter.com/G2H4maqYkj