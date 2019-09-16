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15:05   16 Сентября 2019
Россия

РФ предлагает выработать единую методологию ОБСЕ для наблюдения за выборами

РФ предлагает выработать единую методологию ОБСЕ для наблюдения за выборами

Директор департамента министерства иностранных дел РФ по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов в понедельник, 16 сентября, в Варшаве поучаствовал в совещании по человеческому измерению (HDIM) государств-участников ОБСЕ.

По его словам, Москва настаивает на выработке единой, согласованной всеми странами-участницами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе методологии наблюдения за выборами, в том числе с учетом новых вызовов в этой области. Аляутдинов подчеркнул, что подотчетность государствам необходимо взять за основу деятельности исполнительных структур ОБСЕ.

«Выстраивать ее следует в соответствии с решениями коллективных органов ОБСЕ и утвержденными мандатами», — резюмировал он.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #выборы #обсе #общество

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