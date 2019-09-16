Премьер Судана обсудит в США исключение страны из списка спонсоров терроризма

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук отправится в Соединенные Штаты Америки с официальным визитом 19 сентября. Об этом 16 сентября, в понедельник, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Al Bawaba News.

Отмечается, что цель визита Абдаллы Хамдука в США — добиться исключения Судана из списка спонсоров международного терроризма.

Ранее Вашингтон снял с североафриканской страны действовавшие на протяжении 20 лет санкции. Это случилось в 2017 году. Однако Хартун все еще числится в списке основных спонсоров международного терроризма.

Кроме Судана, в списке также находятся Сирия и Иран.

Судан находится в тяжелом экономическом кризисе с 2011 года, когда была провозглашена независимость Южного Судана, обернувшаяся потерей нескольких нефтеносных районов для Хартума. Сильная инфляция, девальвация национальной валюты, а также быстрый рост цен на жизненно важные продукты питания вызвали в стране бурю протестов, которые привели к военному перевороту 11 апреля 2019 года.

Страной на протяжении 30 лет правил президент Омара аль-Башир. Армия захватила власть и создала временный Военный совет.