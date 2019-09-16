Зеленский назвал мир в Донбассе и возвращение Крыма своими главными задачами

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что продолжает считать мир в Донбассе и возвращение Крыма основными задачами на посту главы государства и отказываться от антироссийских санкций не намерен.

Такое заявление он сделал после переговоров с главой Словакии Зузаной Чапутовой. По словам Зеленского, санкции нужны не только Украине, но и всей Европе, «которая не будет чувствовать себя в безопасности, пока Москва игнорирует международное право».

«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий - моя главная миссия как президента Украины. И мы очень рассчитываем на вашу дипломатическую поддержку», — заявил украинский лидер.

Зеленский также рассчитывает на готовящемся саммите в нормандском формате (Украина, РФ, Франция, Германия) решить вопрос обмена удерживаемыми лицам в Донбассе по формуле «всех на всех», а также договориться об отводе войск от линии соприкосновения. Местные выборы возможны только после вывода войск с «оккупированных территорий», уверен президент.