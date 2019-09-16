Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД РФ заявляет о политизации темы прав человека

МИД РФ заявляет о политизации темы прав человека

 В Госдуму внесли проект базового закона о мерах господдержки

В Госдуму внесли проект базового закона о мерах господдержки

Зеленский назвал мир в Донбассе и возвращение Крыма своими главными задачами

Зеленский назвал мир в Донбассе и возвращение Крыма своими главными задачами

 Зеленский рассказал, чего ждет от встречи «Нормандской четверки»

Зеленский рассказал, чего ждет от встречи «Нормандской четверки»
Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре

Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре

 Путин прилетел в Анкару на трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран

Путин прилетел в Анкару на трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран
МИД РФ заявляет о политизации темы прав человека

МИД РФ заявляет о политизации темы прав человека

 В Госдуму внесли проект базового закона о мерах господдержки

В Госдуму внесли проект базового закона о мерах господдержки

Зеленский назвал мир в Донбассе и возвращение Крыма своими главными задачами

Зеленский назвал мир в Донбассе и возвращение Крыма своими главными задачами

 Зеленский рассказал, чего ждет от встречи «Нормандской четверки»

Зеленский рассказал, чего ждет от встречи «Нормандской четверки»
Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре

Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре

 Путин прилетел в Анкару на трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран

Путин прилетел в Анкару на трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран
14:38   16 Сентября 2019
Политика

Зеленский назвал мир в Донбассе и возвращение Крыма своими главными задачами

Зеленский назвал мир в Донбассе и возвращение Крыма своими главными задачами

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что продолжает считать мир в Донбассе и возвращение Крыма основными задачами на посту главы государства и отказываться от антироссийских санкций не намерен.

Такое заявление он сделал после переговоров с главой Словакии Зузаной Чапутовой. По словам Зеленского, санкции нужны не только Украине, но и всей Европе, «которая не будет чувствовать себя в безопасности, пока Москва игнорирует международное право».

«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий - моя главная миссия как президента Украины. И мы очень рассчитываем на вашу дипломатическую поддержку», — заявил украинский лидер. 

Зеленский также рассчитывает на готовящемся саммите в нормандском формате (Украина, РФ, Франция, Германия) решить вопрос обмена удерживаемыми лицам в Донбассе по формуле «всех на всех», а также договориться об отводе войск от линии соприкосновения. Местные выборы возможны только после вывода войск с «оккупированных территорий», уверен президент.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#украина #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...