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14:36   16 Сентября 2019
Россия

МИД РФ заявляет о политизации темы прав человека

МИД РФ заявляет о политизации темы прав человека

Директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов считает, что сотрудничество в области прав человека все чаще сталкивается с политизацией и конфронтацией. По мнению Аляутдинова, права человека зачастую становятся инструментом достижения целей в сфере политики или вмешательством во внутренние дела стран. 

Выступая в Варшаве на совещании по человеческому измерению стран-участников ОБСЕ, Аляутдинов заявил, что на всем пространстве ОБСЕ существует дисбаланс и отсутствие оценок ситуаций, связанных с правами человека. По мнению представителя российского министерства иностранных дел, существуют также и попытки продвигать те темы, которые никак не связаны с защитой прав человека, тем самым лишь усложняя ситуацию. 

Представитель российского МИД уверен, что все происходящее идет в противоречие принципам работы ОБСЕ.

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Автор: Ольга Воскресенская
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