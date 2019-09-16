МИД РФ заявляет о политизации темы прав человека

Директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов считает, что сотрудничество в области прав человека все чаще сталкивается с политизацией и конфронтацией. По мнению Аляутдинова, права человека зачастую становятся инструментом достижения целей в сфере политики или вмешательством во внутренние дела стран.

Выступая в Варшаве на совещании по человеческому измерению стран-участников ОБСЕ, Аляутдинов заявил, что на всем пространстве ОБСЕ существует дисбаланс и отсутствие оценок ситуаций, связанных с правами человека. По мнению представителя российского министерства иностранных дел, существуют также и попытки продвигать те темы, которые никак не связаны с защитой прав человека, тем самым лишь усложняя ситуацию.

Представитель российского МИД уверен, что все происходящее идет в противоречие принципам работы ОБСЕ.