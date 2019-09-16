Навальный крадет личные данные россиян, регистрирующихся в «Умном голосовании»

Блогер Алексей Навальный собирал личные данные россиян с помощью «Умного голосования», чтобы составить базу данных граждан для обогащения или незаконных митингов. Об этом сообщает портал «Nation News».

Проект «Умное голосование» (УГ) был организован Навальным, чтобы продвинуть выгодных для себя кандидатов в Мосгордуму. Он призывал россиян голосовать за будущих депутатов по указке «Фонда борьбы с коррупцией», а не исходя из программы кандидата, его профессионализма и намерений.

На сайте «УГ» использовалась форма, которую должны были заполнить избиратели. В анкете просят указать возраст и электронную почту, а также дать согласие некому ООО «Страна Приливов» на обработку своих личных данных. Примечательно, что сайт продолжает собирать данные граждан и предлагает анкету для заполнения даже после окончания выборов.

В «Положении об обработке данных» указывается не только «Страна приливов», но и фонд «Пятое время года», ликвидированный более шести месяцев назад. Это уже является нарушением закона, но Навальный обеспечил некую «Страну приливов» «правом» для обработки персональных данных с сайта «УГ», хотя организация имеет право лишь на обработку данных покупателей товаров в магазине Навального. Это подтверждает факт незаконного сбора данных граждан структурами блогера.

Напомним, ранее Навальный уже использовал в корыстных целях личные данные граждан в рамках своей провальной инициативы «Профсоюз Навального», где использовал собранную им базу данных для обогащения.