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14:28   16 Сентября 2019
Россия

Кремль ознакомился с заявлениями в Киеве по поводу «формулы Штайнмаера»

Кремль ознакомился с заявлениями в Киеве по поводу «формулы Штайнмаера»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 16 сентября, сообщил, что в Кремле ознакомились не только с заявлениями, которые сделали в Киеве по поводу «формулы Штайнмаера», но и в целом об урегулировании на востоке Украины, передает Федеральное агентство новостей.

«Безусловно, ознакомились», — сказал Песков.

Журналисты спросили, повлияет ли новая позиция украинской стороны на проведение «норманнского формата» на уровне президентов. Представитель Кремля ответил, что заявление лишний раз подчеркивает необходимость очень тщательной подготовки саммита, тогда будет результат. Сейчас конкретных сроков проведения саммита нет, но обсуждаются перспективы продуктивности встречи.

Журналисты уточнили, есть ли для Кремля какие-то «красные линии» в проведении форума. Песков ответил, что «красные линии» не для Кремля, а для всех подписантов минских договоренностей, ведь они четко вытекают из текста документа.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #песков #кремль

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