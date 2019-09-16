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14:15   16 Сентября 2019
Россия

Путин назначил нового посла в Албании

Путин назначил нового посла в Албании

Михаил Афанасьев президентским указом Владимира Путина назначен новым послом России в Албании, сменив на этом посту Александра Карпушина, возглавлявшего дипмиссию РФ с 2014 года.

Соответствующий приказ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Афанасьева Михаила Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Албания», — сказано в документе.

Афанасьев занимается дипломатической работой с 1980 года. С февраля 2005 по октябрь 2010 года был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Эфиопии, а с ноября 2006 по октябрь 2010 по совместительству являлся полномочным представителем России при Африканском союзе в Аддис-Абебе. Вот уже девять лет возглавляет Департамент информационного обеспечения МИД России.

Путин назначил нового посла в Албании

В начале июня премьер-министр Албании во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о недружественном отношении России к НАТО и Евросоюзу. В том же месяце президент Албании Илир Мета отменил муниципальные выборы в стране из-за того, что избирательные мероприятия якобы могли сорвать возможность переговоров по интеграции страны в Европейский союз.

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Автор: Тимофей Булочкин
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