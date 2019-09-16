РФ и Белоруссия работают над частичным объединением экономических систем, сообщил Песков

Россия и Белоруссия работают над частичным объединением экономических систем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Владимир Путин и Александр Лукашенко дали правительствам обеих стран поручения по доработке совместного плана действий. Как рассказал представитель Кремля, план уже частично согласован, обе стороны провели масштабную работу по продолжению шагов в рамках интеграции. Песков отметил, что пока план нигде не был опубликован, поэтому информацию можно считать предварительной. Встреча президентов России и Белоруссии состоится до конца 2019 года, уточнил Дмитрий Песков. При этом конкретной даты не называется, пишет ФАН.

Ранее «Коммерсант» сообщал о готовящейся программе РФ и Белоруссии по экономической интеграции, включающей в себя частичное объединение экономических систем, которое намечено на 2021 год.