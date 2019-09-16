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Зеленский назвал мир в Донбассе и возвращение Крыма своими главными задачами

Зеленский назвал мир в Донбассе и возвращение Крыма своими главными задачами

 Зеленский рассказал, чего ждет от встречи «Нормандской четверки»

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Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре

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 Путин прилетел в Анкару на трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран

Путин прилетел в Анкару на трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран
14:09   16 Сентября 2019
Россия

РФ и Белоруссия работают над частичным объединением экономических систем, сообщил Песков

РФ и Белоруссия работают над частичным объединением экономических систем, сообщил Песков

Россия и Белоруссия работают над частичным объединением экономических систем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

По словам Пескова, Владимир Путин и Александр Лукашенко дали правительствам обеих стран поручения по доработке совместного плана действий. Как рассказал представитель Кремля, план уже частично согласован, обе стороны провели масштабную работу по продолжению шагов в рамках интеграции. Песков отметил, что пока план нигде не был опубликован, поэтому информацию можно считать предварительной. Встреча президентов России и Белоруссии состоится до конца 2019 года, уточнил Дмитрий Песков. При этом конкретной даты не называется, пишет ФАН.

Ранее «Коммерсант» сообщал о готовящейся программе РФ и Белоруссии по экономической интеграции, включающей в себя частичное объединение экономических систем, которое намечено на 2021 год. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #песков #политика #белоруссия

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