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14:20   16 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский рассказал, чего ждет от встречи «Нормандской четверки»

Зеленский рассказал, чего ждет от встречи «Нормандской четверки»

Украинский президент Владимир Зеленский, рассказал журналистам, что от встречи в нормандском формате (Германия, Франция, РФ и Украина») ждет принятия решений по целому ряду вопросов – в частности по обмену пленными по формуле «всех на всех», по отводу сил от линии разграничения в зоне конфликта, и по выборам на неподконтрольных Киеву территориях.

«Главные шаги - решение вопроса окончательного обмена всех наших пленных, всех на всех. Второе - окончательное решение, с четкими сроками, разведения войск, Золотое, Петровское, а затем – четкие сроки, когда мы разводим войска на протяжении всей контактной линии», - заявил украинский лидер.

Также он отметил, что, если говорить о проведении местных выборов в областях, неподконтрольных Киеву, необходимо понимать, что должны быть установлены четкие сроки их проведения до вывода войск из зоны конфликта.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #политика #весь мир #нормандский формат #зеленский

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