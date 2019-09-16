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14:04   16 Сентября 2019
Россия

Кремль прокомментировал обвинения Помпео в атаке Ирана на НПЗ Саудовской Аравии

Кремль прокомментировал обвинения Помпео в атаке Ирана на НПЗ Саудовской Аравии

Кремль негативно относится к увеличению напряженности в ближневосточном регионе и призывает стороны не делать поспешных шагов и выводов, которые могут усугубить дестабилизацию. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о вине Ирана в атаке дронов на нефтяные промыслы Саудовской Аравии.

Об этом сообщает ФАН в понедельник, 16 сентября. По словам представителя Кремля, нужно придерживаться линии, которая позволит минимизировать негативные последствия.

«Мы никогда не были сторонниками поспешных выводов», — заявил Песков.

Ранее Помпео обвинил в атаках на саудовские нефтяные объекты Иран, заявив, что нет свидетельств того, что к нападению причастны йеменские хуситы. МИД Ирана отверг обвинения, назвав их ложью. 

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Автор: Арсений Аскольский
#иран #саудовская аравия

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