Песков надеется, что Саудовская Аравия быстро восстановится после атаки дронами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Саудовская Аравия в ближайшее время справится с ущербом после атаки дронами. Об этом он заявил 16 сентября в ходе пресс-конференции, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

Ранее десять беспилотников атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, которыми владела государственная компания Saudi Aramco. Жертвой нападения дронов стал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод.

«Что касается инцидента, это очень очень неприятная история с негативными последствиями. и мы надеемся, что Саудовская Аравия сможет в ближайшее время справиться с тем ущербом, который был нанесен», — сказал Песков.

На вопрос журналиста, может ли повлиять случившийся инцидент на предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию, Песков ответил отрицательно. Он отметил, что в Москве и Саудовской Аравии имеется «достаточно большая политическая воля к продолжению сотрудничества».

Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что точная дата визита Путина в Саудовскую Аравию будет анонсирована чуть позже.