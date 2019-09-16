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14:22   16 Сентября 2019
Россия

Песков надеется, что Саудовская Аравия быстро восстановится после атаки дронами

Песков надеется, что Саудовская Аравия быстро восстановится после атаки дронами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Саудовская Аравия в ближайшее время справится с ущербом после атаки дронами. Об этом он заявил 16 сентября в ходе пресс-конференции, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей. 

Ранее десять беспилотников атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, которыми владела государственная компания Saudi Aramco. Жертвой нападения дронов стал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод.

«Что касается инцидента, это очень очень неприятная история с негативными последствиями. и мы надеемся, что Саудовская Аравия сможет в ближайшее время справиться с тем ущербом, который был нанесен», — сказал Песков.

На вопрос журналиста, может ли повлиять случившийся инцидент на предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию, Песков ответил отрицательно. Он отметил, что в Москве и Саудовской Аравии имеется «достаточно большая политическая воля к продолжению сотрудничества». 

 

Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что точная дата визита Путина в Саудовскую Аравию будет анонсирована чуть позже. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #песков #политика #саудовская аравия #общество

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