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Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре

Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре

 Путин прилетел в Анкару на трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран

Путин прилетел в Анкару на трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран
13:46   16 Сентября 2019
Весь мир

Путин прилетел в Анкару на трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран

Путин прилетел в Анкару на трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран

Президент России Владимир Путин прибыл в Анкару, где пройдет трехсторонняя встреча лидеров РФ, Турции и Ирана по сирийскому вопросу.

Как сообщалось ранее, помимо трехсторонних переговоров, российский лидер проведет в Анкаре двухсторонние встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани.

Предстоящая встреча по Сирии в данном формате станет уже пятой по счету. В прошлый раз Путин встречался с Эрдоганом и Роухани в Сочи в феврале текущего года. Тогда стороны согласовали меры по активизации политического процесса в Сирийской арабской республике и по улучшению в стране гуманитарной ситуации.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на предстоящей встрече в Анкаре планируется обсудить ситуацию на северо-востоке Сирии и в провинции Идлиб, где до сих пор остается большое количество террористов и сохраняется напряженность.

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Автор: Александр Люблинский
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