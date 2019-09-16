Российский самолет МС-21 впервые вылетел за пределы страны

Среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет по маршруту Жуковский — Стамбул. Российское воздушное судно прибыло в аэропорт Ататюрк для участия в фестивале «Технофест» в понедельник, 16 сентября.

Этот полет стал первым международным и первой демонстрацией за рубежом разрабатываемого МС-21. Самолет впервые поднялся в воздух в в 2017 году, публично его показали в сентябре 2019 года на авиасалоне МАКС-2019.

Как сообщили в пресс-службе разработчика МС-21 — корпорации «Иркут» (входит в ОАК), самолет оснащен пассажирским салоном в двухклассной компоновке. Самолет вмещает от 163 до 211 пассажиров. Его сертификация намечена на 2020 год. Сейчас летные испытания проходят три самолета.

Планируется, что поставки МС-21 начнутся во второй половине 2021 года. Сейчас крупнейшим заказчиком выступает «Аэрофлот».