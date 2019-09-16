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Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре

Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре

 Путин прилетел в Анкару на трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран

Путин прилетел в Анкару на трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран
13:46   16 Сентября 2019
Россия

Путин летит в Анкару на саммит по Сирии

Путин летит в Анкару на саммит по Сирии

Президент РФ Владимир Путин прилетит в понедельник в Анкару на двустороннюю встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Об этом 16 сентября сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, после прилета в аэропорт Анкары Путин отправится на встречу с Эрдоганом в президентский дворец. Далее глава государства намерен посетить трехсторннюю встречу глав стран-гарантов урегулирования конфликта в Сирии. На встрече также будет присутствовать турецкий лидер и президент Ирана Хасан Роухани. 

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что встреча пройдет в формате ланча, а после лидеры стран выступят на совместной пресс-конференции. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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