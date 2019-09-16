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14:36   16 Сентября 2019
Россия

В Госдуму внесли проект базового закона о мерах господдержки

В Госдуму внесли проект базового закона о мерах господдержки

Проект базового закона о мерах господдержки многодетных семей в РФ внесен в Госдуму. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента в понедельник, 16 сентября.

Отмечается, что законопроект внесен по инициативе народного хурала Республики Калмыкия. В тексте сказано, что впервые на уровне федеральных законов будет закреплено понятие «многодетная семья». Кроме этого, будут унифицированы меры поддержки многодетных семей, ведь на данный момент они сильно отличаются в зависимости от региона России, сказано в пояснительной записке. 

По мнению авторов законопроекта, инициатива поспособствует улучшению демографической обстановки в Россию, приведет к увеличению рождаемости, а также законодательно признает деятельность, которая связана с воспитанием троих и более детей, как общественно полезную. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #многодетные семьи

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