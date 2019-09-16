Состояние Заворотнюк станет темой нового выпуска программы «Пусть говорят»

Состояние актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк станет темой нового выпуска программы «Пусть говорят» на Первом канале, сообщается на сайте.

В промо-ролике программы сообщается, что в эфире расскажут правду о состоянии актрисы и о том, действительно ли она борется с онкологическим заболеванием. При этом отмечается, что гостями программы станут друзья, коллеги и соседи Заворотнюк, но появится ли она в студии, не сообщается. Также не называются фамилии и имена тех, кто придет на программу.

Программа об Анастасии Заворотнюк выйдет в эфир Первого канала в понедельник, 16 сентября, в 19:45.

На минувшей неделе СМИ сообщили о том, что Анастасия Заворотнюк страдает тяжелым заболеванием - глиобластомой. Актрису госпитализировали в одну из столичных клиник, но официально никто из представителей Заворотнюк данные об этом не подтвердил. Директор актрисы Стасу Христову запретили комментировать состояние Заворотнюк. При этом СМИ сообщают, что Заворотнюк в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Накануне поклонники актрисы запустили хештег #НастяЖиви в поддержку Анастасии, а певец Николай Басков выложил в соцсети ролик с Заворотнюк до ее болезни.