Приложение для проверки добросовестности застройщиков появилось в Москве

Специальное приложение «Подмосковные стройки» запустили в столице, чтобы снизить риски дольщиков оказаться обманутыми. Об этом сообщает «360».

Сервис добавили в приложение «Добродел», которым уже активно пользуются жители Москвы и области. Позднее раздел, посвященный строительству, планируют вывести в отдельное приложение. С помощью сервиса можно отследить, как продвигается застройка нового жилого массива в регионе.

Кроме того, можно посмотреть и отзывы других людей, уже купивших жилье или только планирующих покупку. На карте разными цветами выделены стройки: отмечены те, которые строятся по графику, не начатые стройки, отстающие от графика до полугода и более чем на полгода.

В приложении есть информация о количестве рабочих и техники на стройке, а также зафиксированы нарушения, если они есть. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться на «Доброделе» и скачать приложение в App Store или Play Маркет.

Напомним, 20 июня президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за решение проблем обманутых дольщиков несут не только федеральные власти, но и региональное руководство.