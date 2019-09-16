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13:34   16 Сентября 2019
Весь мир

Следующую сессию Генассамблеи UNWTO примет Марокко

Следующую сессию Генассамблеи UNWTO примет Марокко

Следующая сессия Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) пройдет в городе Марракеш в Марокко в 2021 году. Она станет 24-й по счету. 

Так решили делегаты 23-й сессии, которая проходит на этой неделе в Петербурге. На проведение следующей встречи претендовали также Кения и Филиппины. Все три страны показали возможности по приему туристов и приверженность устойчивому развитию туризма и созданию новых рабочих мест, сообщает Интерфакс.

Генсек UNWTO Зураб Пололикашвили поздравил Марокко с решением сессии. По его словам, заявки Филиппин и Кении сопровождались очень серьезной подготовительной работой. Впервые в истории UNWTO принимающая страна сессии выбиралась при помощи электронного голосования, причем каждая страна-член организации имела один голос.

23-я сессия ГА UNWTO проходит в Петербурге 9-13 сентября 2019. В город приехали около 1100 делегатов-членов UNWTO, в том числе 100 представителей министерств по туризму со всего мира. Всего на форум прибыли более двух тысяч участников.

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Автор: Арсений Аскольский
#марокко #генассамблея

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