Следующую сессию Генассамблеи UNWTO примет Марокко

Следующая сессия Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) пройдет в городе Марракеш в Марокко в 2021 году. Она станет 24-й по счету.

Так решили делегаты 23-й сессии, которая проходит на этой неделе в Петербурге. На проведение следующей встречи претендовали также Кения и Филиппины. Все три страны показали возможности по приему туристов и приверженность устойчивому развитию туризма и созданию новых рабочих мест, сообщает Интерфакс.

Генсек UNWTO Зураб Пололикашвили поздравил Марокко с решением сессии. По его словам, заявки Филиппин и Кении сопровождались очень серьезной подготовительной работой. Впервые в истории UNWTO принимающая страна сессии выбиралась при помощи электронного голосования, причем каждая страна-член организации имела один голос.

23-я сессия ГА UNWTO проходит в Петербурге 9-13 сентября 2019. В город приехали около 1100 делегатов-членов UNWTO, в том числе 100 представителей министерств по туризму со всего мира. Всего на форум прибыли более двух тысяч участников.