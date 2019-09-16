Соловьев заявил, что новый кумир молодежи Дудь отправил Навального в утиль

Молодежь, которая еще вчера обожала Алексея Навального, сегодня уже поклоняется новому «кумиру» - «Человеку года» по версии глянцевого журнала GQ Юрию Дудю.

Такое мнение в понедельник высказал телеведущий Владимир Соловьев, слова которого приводит телеканал «Царьград». По словам Соловьева, вчерашние сторонники отправляют Алексея Навального в утиль. При этом он отметил, что если можно понять, например, разногласия между Навальным и Станиславом Белковским, который считает блогера своим проектом, так как речь идет о классической ситуации когда творение предает собственного создателя, то «крайне болезненные» для Навального выступления Плющева, иначе как предательством уже не назовешь.

«А Плющев задвинул мощно!!! Мол, теперь Дудь совесть нации. Плющев и совесть находятся на разных полюсах, что придаёт особую комичность этому утверждению. Все, у кого есть сомнения по поводу Плющева, могут вспомнить подлейшие комменты этого персонажа на гибель сына высокопоставленного чиновника», - написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Ранее, практически сразу после того, как по всей стране в штабах навальновского ФБК прошли обыски, блогер практически бросил своих сторонников на произвол судьбы, уехав с семьей сначала в Финляндию, а оттуда – в США.

«Увы, бросить своих сторонников на следующий день после разгрома региональных отделений и отбыть из страны не помогает Навальному в борьбе за унылые пропитанные алкоголем и присыпанные порошками мозги Быкова, Белковского и всяких прочих Красовских», - отметил телеведущий.

Также, по словам Соловьева, забавно наблюдать, как Ходорковский «со товарищи» переключают потоки финансирования оппозиции с Навального на Дудя, делая новую ставку и отправляя главу «ФБК» в утиль.