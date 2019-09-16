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13:23   16 Сентября 2019
Россия

Материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза за 18 лет

Материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза за 18 лет

Материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза за последние 18 лет, таковы данные главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой. 

Выступая на форуме биомедицинских технологий «Биотехмед-2019», Скворцова заявила, что материнская смертность значительно снизилась благодаря системе родовспоможения и ее активному развитию. По ее словам, с 2000 года в России также в три раза снизилась смертность детей в возрасте до одного года. 

По мнению Скворцовой, за четыре года в России появилось 32 новых перинатальных центра в 30 регионах страны. Более 60 процентов центров имеют новое современное оборудование, произведенное в нашей стране. Начиная со следующего года в России станут строиться новые детские больницы и их корпуса, всего по стране не менее 40 штук, подчеркнула глава министерства здравоохранения. 

Конференция «Биотехмед» стартовала в понедельник, 16 сентября, в Геленджике, она продлится два дня. В рамках конференции участники обсудят актуальные проблемы и вопросы развития в сфере медицины. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #здравоохранение #скворцова #материнская смертность

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