Материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза за 18 лет

Материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза за последние 18 лет, таковы данные главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой.

Выступая на форуме биомедицинских технологий «Биотехмед-2019», Скворцова заявила, что материнская смертность значительно снизилась благодаря системе родовспоможения и ее активному развитию. По ее словам, с 2000 года в России также в три раза снизилась смертность детей в возрасте до одного года.

По мнению Скворцовой, за четыре года в России появилось 32 новых перинатальных центра в 30 регионах страны. Более 60 процентов центров имеют новое современное оборудование, произведенное в нашей стране. Начиная со следующего года в России станут строиться новые детские больницы и их корпуса, всего по стране не менее 40 штук, подчеркнула глава министерства здравоохранения.

Конференция «Биотехмед» стартовала в понедельник, 16 сентября, в Геленджике, она продлится два дня. В рамках конференции участники обсудят актуальные проблемы и вопросы развития в сфере медицины.