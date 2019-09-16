Эрдоган и Роухани пообщались перед началом трехстороннего саммита по Сирии

Турецкий лидер Тайип Эрдоган проводит встречу с коллегой из Ирана Хасаном Роухани перед началом трехстороннего саммита с Россией по Сирии. Об этом сообщает администрация президента Турции в четверг, 16 сентября.

«Наш президент проводит встречу во дворце Чанкая с президентом Ирана Хасаном Роухани», — говорится в сообщении.

Российский президент Владимир Путин прибудет в Анкару в понедельник. Он поучаствует в трехстороннем саммите по Сирии и встретится с коллегами из Турции и Ирана, чтобы обсудить актуальные международные темы и двустороннее сотрудничество.

Война в Сирии длится с 2011 году. В конце 2017 было объявлено о победе над террористической организацией ИГ (запрещена в РФ) в САР и Ираке. В отдельных районах республики идут зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.