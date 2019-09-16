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Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре

Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре

 Путин прилетел в Анкару на трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран

Путин прилетел в Анкару на трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран
13:18   16 Сентября 2019
Весь мир

Эрдоган и Роухани пообщались перед началом трехстороннего саммита по Сирии

Эрдоган и Роухани пообщались перед началом трехстороннего саммита по Сирии

Турецкий лидер Тайип Эрдоган проводит встречу с коллегой из Ирана Хасаном Роухани перед началом трехстороннего саммита с Россией по Сирии. Об этом сообщает администрация президента Турции в четверг, 16 сентября.

«Наш президент проводит встречу во дворце Чанкая с президентом Ирана Хасаном Роухани», — говорится в сообщении.

Российский президент Владимир Путин прибудет в Анкару в понедельник. Он поучаствует в трехстороннем саммите по Сирии и встретится с коллегами из Турции и Ирана, чтобы обсудить актуальные международные темы и двустороннее сотрудничество.

Война в Сирии длится с 2011 году. В конце 2017 было объявлено о победе над террористической организацией ИГ (запрещена в РФ) в САР и Ираке. В отдельных районах республики идут зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #турция #иран #эрдоган

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