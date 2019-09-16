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13:03   16 Сентября 2019
Общество

Покрас Лампас не собирается менять название работы «Супрематический крест»

Покрас Лампас не собирается менять название работы «Супрематический крест»

Художник-каллиграф Покрас Лампас (Арсений Пыженков), на вопрос «Политики Сегодня» о том, собирается ли каллиграфутурист менять название работы «Супрематический крест», вызвавшей широкий общественный резонанс, ответил, что не собирается.

«Нет, конечно», — утвердительно сказал Покрас Лампас.

«Супрематический крест» художник изобразил на одном из перекрестков Екатеринбурга в рамках фестиваля «Стенограффия. После ряда жалоб недовольных формой православных активистов художник принял решение убрать из работы «крест», по которому ходят верующие.

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Автор: Валерия Крутецкая
#екатеринбург #россия #общество

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