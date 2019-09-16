Журналисты расплачиваются за ливийский военный конфликт

Военное противостояние в Ливии, которое усилилось с апреля 2019 года, лишь усугубило разногласия и сказалось, в том числе на работе журналистов и на отчетности о ситуации в африканском государстве, передает издание The Middle East Monitor.

Частные телеканалы, которые транслируют ливийскую ситуацию из-за рубежа, получают обвинения, что финансируются одной из сторон конфликта в стране. Исполнительный директор Ливийского центра свободы прессы Мохамеда аль-Наджема сообщил, что противостояние в Ливии, которое продолжается с 2014 года, привело к тому, что журналисты не могут заниматься профессиональной деятельностью в стране.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш отмечал, что журналистов, которые работают в Ливии, запугивают и задерживают. По его словам, организация зафиксировали случай убийства и свыше десяти арестов представителей СМИ. В стране нарастает террористическая угроза.