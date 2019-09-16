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13:20   16 Сентября 2019
Россия

Беглов обсудил с представителями из Китая деловое сотрудничество

Беглов обсудил с представителями из Китая деловое сотрудничество

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов в понедельник, 16 сентября, встретился с замгенсека Постоянного комитета Коммунистической партии Китая провинции Шэньси госпожой Хэ Жун. Они обсудили сотрудничество Северной столицы и Китая.

Глава города предложил китайским бизнесменам принять участие в строительстве гостиниц в Петербурге. По его словам, власти города оказывают поддержку китайским инвесторам, пишут «Невские новости».

В Петербурге учатся 5,5 тысячи китайских студентов. Три вуза имеют представительства в Китае. Беглов предложил развивать сотрудничество в этом направлении. 

Кроме того, Китай занимает первое место по количеству туристов, которые посещают Петербург. Например, в прошлом году в город приезжали более 700 тысяч граждан Китая.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #политика #китай #беглов

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