Беглов обсудил с представителями из Китая деловое сотрудничество

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов в понедельник, 16 сентября, встретился с замгенсека Постоянного комитета Коммунистической партии Китая провинции Шэньси госпожой Хэ Жун. Они обсудили сотрудничество Северной столицы и Китая.

Глава города предложил китайским бизнесменам принять участие в строительстве гостиниц в Петербурге. По его словам, власти города оказывают поддержку китайским инвесторам, пишут «Невские новости».

В Петербурге учатся 5,5 тысячи китайских студентов. Три вуза имеют представительства в Китае. Беглов предложил развивать сотрудничество в этом направлении.

Кроме того, Китай занимает первое место по количеству туристов, которые посещают Петербург. Например, в прошлом году в город приезжали более 700 тысяч граждан Китая.