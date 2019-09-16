Стала известна дата церемонии принесения присяги губернатором Петербурга

Торжественная церемония вступления самовыдвиженца Александра Беглова в должность губернатора Санкт-Петербурга пройдет 18 сентября в 11:00. Об этом в понедельник, 16 сентября, пишут «Невские новости».

В понедельник в ЗакСе объявили время церемонии присяги губернатором Санкт-Петербурга. По информации источника пресс-службы городского Законодательного собрания торжественное мероприятие пройдет 18 сентября в 11:00.

Отмечается, что инаугурация Беглова пройдет в Мариинском дворце. Напомним, за избранного губернатора проголосовали 64,43% жителей Санкт-Петербурга.

Ранее горизбирком подтвердил результаты выборов. Первое место занял Александр Беглов, за которого проголосовали 743 903 избирателя. Следом оказалась кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова, получившая 16,84% голосов. А представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов занял третье место, набрав 16,03% голосов.