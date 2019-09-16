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13:27   16 Сентября 2019
Россия

Стала известна дата церемонии принесения присяги губернатором Петербурга

Стала известна дата церемонии принесения присяги губернатором Петербурга

Торжественная церемония вступления самовыдвиженца Александра Беглова в должность губернатора Санкт-Петербурга пройдет 18 сентября в 11:00. Об этом в понедельник, 16 сентября, пишут «Невские новости». 

В понедельник в ЗакСе объявили время церемонии присяги губернатором Санкт-Петербурга. По информации источника пресс-службы городского Законодательного собрания торжественное мероприятие пройдет 18 сентября в 11:00. 

Отмечается, что инаугурация Беглова пройдет в Мариинском дворце. Напомним, за избранного губернатора проголосовали 64,43% жителей Санкт-Петербурга. 

Ранее горизбирком подтвердил результаты выборов. Первое место занял Александр Беглов, за которого проголосовали 743 903 избирателя. Следом оказалась кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова, получившая 16,84% голосов. А представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов занял третье место, набрав 16,03% голосов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #санкт-петербург #политика #общество #беглов

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