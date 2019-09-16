Сенатор назвал Стэнфорд, который закончил создатель «Проект.Медиа», школой шпионов для ЦРУ

В США создана и успешно работает система подготовки журналистов, которые возвращаясь в Россию, готовят антироссийские материалы. Как рассказал «Политике Сегодня» глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, журналистов готовят на разных платформах.

«По 25–30 человек за раз минимум проходят такую школу. У нас списки есть. Система работает на разных территориях. Не обязательно, чтобы человек в эту школу съездил, могут и персонально поработать. Посольство США в Москве, например, занимается таким неблаговидным делом. Стэнфорд — это вообще, по существу, частная школа разведки», — заметил сенатор.

Именно в Стэнфорде в 2017 году проходил обучение бывший редактор канала «Дождь» Роман Баданин. Вернувшись оттуда, Баданин создал проект под названием «Проект. Медиа», который публикует состряпанные «сенсации» об ужасах российской политики.

Последнее посвящено якобы вмешательству России во внутренние дела Ливии. Сенатор Андрей Климов иронично прокомментировал выбранную тему.

«Глобус большой, там много стран. Они тыкнули на Ливию, написали про нее. Все это неправда, как про Ливию так и про все остальные государства».

В «расследовании» «Проекта» упоминаются российские социологи Максим Шугалей и его переводчик Самер Суайфан, которые выясняли настроения ливийцев в преддверии планируемых выборов в стране. Они были похищены в мае 2019 года после нападения вооруженных людей на дом, который снимали. Сейчас социологи находятся в тюрьме Митига под Триполи без предъявления каких-либо обвинений.

Интересно, что «Проект» опубликовал данные социсследования, которые хранились только в компьютере Шугалея и никуда не передавались. На это обратил внимание третий российский социолог, работавший в Триполи, Александр Прокофьев, которому пришлось вернуться в Москву по делам за несколько дней до похищения Шугалея и Суайфана.

Публикация эксклюзивных данных из компьютера Шугалея указывает на то, что Баданин имеет связь с похитителями российских социологов. Еще одна деталь - тюрьмы в Ливии курирует глава аппарата по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД ПНЕ (DACOT) Абд аль-Рауф Кара, работающий на западные спецслужбы.

Председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев усомнился в профессионализме Баданина, опубликовавшего эксклюзив.

«Все-таки закрытые материалы публикуются с разрешения человека. Если это нужно было для спасения людей для разрешения экстренной ситуации, то вполне возможно. А если это просто сенсация ради сенсации, то, конечно, это некорректно и во вне журналистской этики находится», — прокомментировал Соловьев.

Тем временем, Фонд защиты национальных ценностей, по заданию которого Шугалей, Суайфан и Прокофьев проводили социсследования, обратился в правоохранительные органы с требованием разобраться, каким образом Баданин получил информацию, которую невозможно добыть законным путем.