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13:02   16 Сентября 2019
Россия

Кабмин поддержал законопроект об обязательном горячем питании для младшеклассников

Кабмин поддержал законопроект об обязательном горячем питании для младшеклассников

Правительство РФ поддержало законопроект об обязательном горячем питании для младшеклассников в российских школах. Об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов, который выступил с соответствующей инициативой. 

По словам Неверова, комиссия правительства РФ поддержала предложение о том, что учащихся начальных классов необходимо обеспечивать горячим питанием в школах. Представители комиссии высказали ряд замечаний по законопроекту, но авторы инициативы готовы доработать документ и представить его во втором чтении. В частности, комиссия предложила детально проработать вопрос о хранении и утилизации некачественных продуктов. 

По мнению создателей инициативы, очень важным моментом является то, что законопроект поддержала правительственная комиссия, так как законопроект направлен на улучшение здоровья детей и качество питания в российских школах. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #сергей неверов

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