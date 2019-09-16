Кабмин поддержал законопроект об обязательном горячем питании для младшеклассников

Правительство РФ поддержало законопроект об обязательном горячем питании для младшеклассников в российских школах. Об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов, который выступил с соответствующей инициативой.

По словам Неверова, комиссия правительства РФ поддержала предложение о том, что учащихся начальных классов необходимо обеспечивать горячим питанием в школах. Представители комиссии высказали ряд замечаний по законопроекту, но авторы инициативы готовы доработать документ и представить его во втором чтении. В частности, комиссия предложила детально проработать вопрос о хранении и утилизации некачественных продуктов.

По мнению создателей инициативы, очень важным моментом является то, что законопроект поддержала правительственная комиссия, так как законопроект направлен на улучшение здоровья детей и качество питания в российских школах.