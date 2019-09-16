Басков показал кадры с еще здоровой Заворотнюк

Эстрадный певец Николай Басков опубликовал в своем Instagram видео с актрисой Анастасией Заворотнюк до ее болезни: сейчас артистка находится в медицинской коме из-за онкологии.

Музыкант продемонстрировал подписчикам видеозапись, на которой запечатлен он с «прекрасной и жизнерадостной Заворотнюк».

«Так тяжело принять все то, о чем сейчас все говорят и искренне переживают! Сил и стойкости семье: понимаю, что сейчас происходит с родными, так как сам недавно все это сам пережил», — написал Басков.

На кадрах видно, как Басков и Заворотнюк с бокалами шампанского в руках участвуют в телевизионном мероприятии, посвященном Новому году.

Ранее стало известно, что Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ утверждают, что врачи оказывают актрисе паллиативную помощь — у нее отек мозга, развилась полиорганная недостаточность и пневмония, а потому операционное вмешательство или терапия исключены.

О том, что врачи бессильны в случае с диагностированной у Заворотнюк последней стадией рака мозга, сообщал ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Заболевание связывали с процедурой ЭКО и сопутствующим курсом гормонов, но врач-онколог заявил в беседе с «Политикой сегодня», что причина заболевания кроется в другом.