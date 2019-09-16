Суд признал виновным Устинова, травмировавшего бойца ОМОН на незаконном митинге 3 августа

Тверской суд Москвы признал виновным Павла Устинова, который на незаконном митинге 3 августа применил насилие в отношение бойца ОМОН. Его обвинили в нарушении статьи 318 Уголовного кодекса «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его здоровья».

Ранее прокурор просила приговорить обвиняемого к шести годам лишения свободы. Устинов же не признал вину, указав, что не трогал ОМОНовца. По его словам, на несанкционированной акции он оказался случайно, так как в этом месте должна была пройти встреча по поводу работы.

Вот тот самый «актёр» Павел Устинов, в отношении которого должен быть сегодня вынесен судебный приговор, и за которого готов вписаться Константин Райкин. Устинов утверждает, что в протестах не участвовал и сопротивления не оказывал. А это тогда что? pic.twitter.com/uKncIr1E8T — Дегтярёв Леонид (@leon_elk) September 13, 2019

Версия следствия же говорит о другом: при задержании нарушитель оказывал активное сопротивление, чем вывихнул плечо сотруднику правоохранительных органов.

Стоит отметить, что дело Устиновым стало первым уголовным производством по итогам незаконной акции в Москве 3 августа, чего нельзя сказать об аналогичном мероприятие «оппозиции» от 27 июля. После нее было заведено несколько уголовных дел. Например, Евгений Коваленко оказался в тюрьме на три с половиной года из-за того, что бросил в полицейского мусорный бак.

Несанкционированные акции в столице организовали сторонники блогера Алексея Навального, которые не прошли на выборы в Мосгордуму из-за большого числа недействительных подписей. Больше всего отличилась юрист его так называемого ФБК Любовь Соболь, которая подделывала подписи и получила «поддержку» несуществующих и даже мертвых москвичей.

Они активно призывали людей выйти на «сходки», то есть, по сути, нарушить закон. Пока люди, поверившие им, сидят за решеткой, Навальный с Соболь отдыхают за границей. Так, блогер продолжал агитировать за свои «замечательные» идеи из Калифорнии, а юрист каталась на кабриолете по серпантину в Кипре.